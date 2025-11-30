Franco Colapinto no ocultó su frustración arriba del Alpine con el que se ubicó 14° en el Gran Premio de Qatar por la penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que lidera Lando Norris (McLaren), pero que tuvo como ganador a Max Verstappen (Red Bull).

El argentino debió partir desde boxes, en la posición número 20 de la grilla y en base a su carrera avanzó 6 lugares en la clasificación, superando incluso a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Sin embargo, el balance final no fue positivo para el número 43 quien con total sinceridad expresó ante los medios de prensa que “ya me aburre todo esto”. “Un circuito que no permite errores, tiene curvas rápidas y divertidas para manejar, pero ya me aburre todo esto”, dijo el argentino como una manera de resumir lo vivido al volante, no sólo en este arribo a Oriente. “No me sentí cómo en todo el fin de semana”, amplió.

Se termina

Abu Dabi el próximo fin de semana será la última de la temporada y el representante nacional lo vio como algo muy bueno. “Lo único positivo es que ya se termina todo esto. Queda el último esfuerzo personal y con el equipo”, fueron sus palabras.

Lejos de los autos de punta, sumar al menos un punto antes de despedir al 2025 será un premio demasiado grande, pero carreras son carreras. “Acá no estuvimos bien. El sábado yo no manejé muy bien, el domingo un poco mejor, pero igual no encontramos nunca el ritmo del auto”, cerró.