En este aniversario del Día Internacional del Yaguareté, los Parques Nacionales se sumaron a celebrar el día pero también realizar un pedido y recordar la fecha para generar consciencia. Si bien todos los años se celebra el día recordando y honrando el trabajo que se hace para la conservación y cuidado del animal, este año una lamentable noticia ha amargado la fecha.

A comienzos de este mes se reportó la desaparición de "Acaí", una yaguareté hembra que había sido liberada en el Parque Nacional El Impenetrable apenas un mes antes de lo ocurrido.

El ejemplar tenía dos años cuando fue liberada, el 5 de octubre en el Parque Nacional de Chaco, como parte de un programa de reintroducción montado entre organismos estatales y una fundación ambientalista. A los 20 días, los especialistas que seguían sus movimientos a través de un collar satelital que iba marcando su ubicación dejaron de recibir noticias. Ante ello, se desplegó una búsqueda urgente por la señal de VHF que localizó al radiocollar bajo las aguas del río Bermejo.

Por ello, en el día de este animal oficialmente los Parques Nacionales anunciaron una recompensa de $250.000.000 para quienes puedan aportar datos que permitan identificar a los responsables de su desaparición.

"Esta situación nos impulsa a redoblar el trabajo para que el yaguareté vuelva a habitar con libertad y seguridad en los Parques Nacionales y sus alrededores", manifestaron. Desde la Administración de Parques se solicita a las comunidades a colaborar con la difusón de esta recompensa, para poder incorporar nueva información a la investigación judicial en curso por la desaparición del yaguareté.

Además aclararon que "la APN continúa trabajando con la Fundación Rewilding Argentina, las autoridades provinciales y la Justicia Federal para esclarecer los hechos, fortaleciendo las estrategias que garanticen la seguridad de los ejemplares liberados y reintroducidos". El Parque Nacional Lanín adhirió al pedido y compartió la búsqueda de Acaí.

En los operativos de búsqueda se secuestraron celulares y se ordenaron los peritajes para realizar una trazabilidad. El fiscal de la causa ndicó que el daño ambiental por la pérdida del animal, que está en peligro de extinción, podría ser de $2.700 millones.

La importancia del yaguareté

Este animal ha sido declarado Monumento Natural Nacional y Provincial. A comienzos del siglo XX se distribuía ampliamente en Argentina, desde el norte hasta el río Colorado. Actualmente sólo sobrevive en las Yungas de Salta y Jujuy, la selva misionera y algunos sectores de la región chaqueña, mientras que se está implementando un proceso de reintroducción de la especie en los Esteros del Iberá.

En el país se lo considera en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales.