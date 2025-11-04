La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de comercialización y uso en todo el país del producto denominado “TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml. 1 vial con 2ml de solución inyectable + 4 jeringas estériles con aguja, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA”.

La medida fue establecida a través de la Disposición 8203/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, luego de que se detectara su venta sin registro ante el organismo.

Por qué se retiró del mercado

Según informó la Anmat, el producto estaría indicado para personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, en combinación con dieta y ejercicio. Sin embargo, el fármaco no se encuentra registrado en la República Argentina ni existe autorización para ningún medicamento que contenga el principio activo “tirzepatida”.

El organismo advirtió que se trata de un medicamento de procedencia y composición desconocidas, por lo que no pueden garantizarse sus condiciones de fabricación, seguridad ni eficacia.

Riesgos para la salud

La Anmat señaló que la comercialización de productos sin registro constituye un riesgo sanitario ya que pueden contener sustancias inadecuadas o en concentraciones no seguras. Por ello, ordenó su prohibición inmediata y el retiro de circulación para proteger la salud pública.

Qué deben hacer los pacientes y farmacias

La Anmat recomendó a los pacientes no adquirir ni usar el producto identificado como TIRZEC® 5 Tirzepatida 5mg/0,5 ml y consultar siempre con un profesional médico antes de utilizar tratamientos no aprobados.

Asimismo, solicitó a las farmacias y distribuidoras verificar la legitimidad de los productos que comercializan y denunciar cualquier caso sospechoso ante el organismo.