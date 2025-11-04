En un encuentro de tono protocolar, el presidente Javier Milei recibió este martes en la Casa Rosada al nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, quien le presentó formalmente sus cartas credenciales, el paso diplomático que marca el inicio oficial de su gestión en el país.

La reunión, que se desarrolló por la tarde en el Salón Blanco, forma parte del procedimiento habitual con los nuevos representantes extranjeros acreditados ante el Estado argentino. Lamelas ya había hecho lo propio el lunes con el canciller Pablo Quirno, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante la ceremonia, el jefe de Estado también recibió a otros embajadores recientemente designados: el de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erick Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza, Andrea Semadeni; y el nuevo representante del Reino Unido, David Cairns.

El encuentro con Lamelas se da en la antesala del viaje número 14 de Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia. Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario partirá este miércoles a las 15 rumbo a Miami, tras la jura de Manuel Adorni como jefe de Gabinete.

En la ciudad estadounidense, Milei participará del America Business Forum 2025, un evento que reúne a líderes políticos y empresarios del continente. A diferencia de ocasiones anteriores, no está prevista una reunión con Donald Trump, aunque el presidente argentino volverá a cruzar el Atlántico hacia Nueva York luego de su paso por Florida, en el marco de una gira de carácter económico y diplomático.

Con este encuentro, la gestión de Milei refuerza su vínculo con Washington, en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar la relación bilateral y sumar respaldo político y financiero en el exterior, especialmente en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y los planes de apertura económica.