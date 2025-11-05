El presidente Javier Milei le tomó juramento este miércoles a Manuel Adorni, quien asumió la Jefatura de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.

La ceremonia fue breve y se concretó después de la reunión que encabezó Milei junto a más de 100 senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO.

Durante el acto se lo escuchó a Milei darle un mensaje claro a Adorni para el desafío que deberá enfrentar: “Con todo eh”.

Por la tarde el mandatario viajará a Estados Unidos para participar en distintos eventos con empresarios y dirigentes conservadores en Miami, Palm Beach y Nueva York. El primero será el American Business Forum, en Miami, donde disertarán desde Donald Trump hasta Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El jefe de Estado argentino cerrará su gira el sábado asistiendo a la asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Reunión con diputados y senadores

Milei recibió en Casa Rosada a diputados y senadores electos de La Libertad Avanza y del PRO. El encuentro tuvo lugar en el Salón Héroes de Malvinas, ubicado en la planta baja, y se realizó el día después de la primera convocatoria que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con diputados electos por el espacio en los comicios del 26 de octubre.

Si bien el llamado lo efectivizó la funcionaria, el mandatario, que llegó a su despacho a las 9.37, lideró el encuentro con más de 120 personas en una foto que le permita reflejar la nueva composición violeta en ambas cámaras.