El presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, presentó este martes una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, el jefe de campaña Julián Goinhex y el periodista y funcionario de ANSES Abelardo Calfín. La acusación se centra en presuntos delitos cometidos en el contexto del financiamiento público de la última campaña electoral de La Libertad Avanza en Río Negro.

La presentación judicial incluye cargos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5° del Código Penal), falsedad ideológica (art. 292 C.P.) y emisión de facturas apócrifas (art. 298 bis C.P.). Según los denunciantes, se intentó cobrar más de 140 millones de pesos mediante comprobantes irregulares, entre ellos una factura por 73 millones por cartelería “que nunca se realizó”, según reveló el propio responsable financiero de LLA, Roberto Zgaib.

“No es una operación mediática ni una denuncia política. Es una maniobra para quedarse con los fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas”, sostuvo Berros. “La narcocandidata de Milei y sus laderos trucharon facturas para llenarse los bolsillos. El propio tesorero de La Libertad Avanza lo sacó a la luz: no están en condiciones ni de administrar un kiosco”, agregó el legislador.

La denuncia también apunta contra Abelardo Calfín, jefe de la oficina de ANSES en Regina, quien aparece como proveedor de material publicitario para la campaña de LLA. “Esto es una violación directa de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios ser proveedores del Estado por sí o por terceros. Es inconcebible que desde un cargo público se gestione dinero público para beneficio personal”, señaló.

Finalmente, los denunciantes remarcaron que “La Libertad Avanza no llegó a la política para mejorar la vida de la gente, sino para usar el Estado como negocio propio”. “Se venden como el cambio, pero reproducen los peores vicios de la vieja política: facturas truchas, enriquecimiento ilícito y desprecio por lo público. Nuestra obligación es denunciarlo. En Río Negro dejaron de ser La Libertad Avanza para ser La Estafa Avanza”, concluyeron.