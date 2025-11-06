El presidente Javier Milei reveló este jueves que la Argentina adquirirá submarinos y embarcaciones de patrullaje marítimo a Francia, en el marco de una entrevista con el canal público francés Public Sénat, mientras participaba de un foro empresario en Miami.

“Estamos comprando submarinos y buques para patrullar las costas. Tenemos una relación maravillosa con Francia”, aseguró el mandatario, al destacar el vínculo bilateral con el presidente Emmanuel Macron, con quien —dijo— mantiene un “diálogo muy cordial y amigable”.

Durante la conversación, Milei no solo habló de los acuerdos militares, sino también de su identidad política, al afirmar que no se siente parte ni de la derecha ni de la izquierda. “Soy liberal libertario. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”, expresó.

El jefe de Estado explicó que su gobierno se guía “por valores y principios morales” y apuntó contra quienes buscan etiquetar a sus opositores: “La izquierda pone etiquetas como ‘nazi’ o ‘fascista’ a quienes piensan distinto. Es un recurso para deslegitimar al otro”.

Milei también fue consultado sobre temas internacionales y volvió a respaldar las acciones de Israel en el conflicto con Palestina, al considerar que “no se puede negociar con terroristas” y que el Estado israelí “está tomando las medidas correctas”.

Por otro lado, calificó la situación de Venezuela como “muy complicada”, y criticó duramente al régimen de Nicolás Maduro: “Una vez que el socialismo se instala, no duda en usar cualquier herramienta para mantenerse en el poder: hacen fraude, encarcelan opositores y hasta matan gente”.