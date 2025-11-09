El expresidente Mauricio Macri encabezará este miércoles a las 10 de la mañana una nueva reunión del Consejo Nacional del PRO en la sede de la calle Balcarce. El encuentro, que reunirá a los principales dirigentes y legisladores del partido, se dará en un momento de fuerte tensión interna y de frialdad en el vínculo con La Libertad Avanza (LLA), luego de una serie de movimientos políticos que reconfiguraron el mapa de poder dentro del espacio.

Según pudo saber este medio, la cumbre incluirá la presencia de los 24 presidentes distritales del PRO y referentes del bloque en el Congreso. Macri buscará definir la estrategia partidaria de cara al nuevo escenario político: desde el rol que ocupará el PRO frente al oficialismo hasta la posibilidad de rediseñar las alianzas parlamentarias tras el pase de ocho diputados a las filas libertarias, un movimiento que tensionó aún más la relación con la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich.

La reunión también servirá para analizar la situación del PRO en Córdoba, donde la Justicia suspendió la intervención partidaria que había sido dispuesta por la conducción nacional, y debatir los pasos a seguir ante la fragmentación interna.

El trasfondo político no pasa desapercibido. La convocatoria llega días después de la cena entre Macri y Milei en Olivos, seguida por la renuncia de Guillermo Francos y el nombramiento de Manuel Adorni como nuevo jefe de Gabinete, una decisión que habría incomodado al expresidente.

Aunque Macri ratificó públicamente su apoyo al Gobierno libertario, en los últimos días lanzó mensajes que muchos leyeron como advertencias directas:

“Ejercer liderazgos sin equipo es muy difícil”, expresó, al tiempo que criticó a quienes “no escuchan ni les importa lo que digan los demás”.

El exmandatario también destacó el respaldo parlamentario del PRO al oficialismo, pero aclaró que ese acompañamiento se sostiene “en base a ideas y no a personas”.