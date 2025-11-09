El presidente Javier Milei compartió este domingo una reflexión en sus redes sociales al cumplirse 36 años de la caída del Muro de Berlín, uno de los hechos históricos más emblemáticos del siglo XX. Fiel a su estilo, el mandatario aprovechó la fecha para reafirmar su postura ideológica liberal y cuestionar duramente al socialismo, al que definió como una “mentira” que solo deja “miseria y violencia a su paso”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), Milei escribió: “Un día como hoy, pero de 1989, caía el siniestro Muro de Berlín y con ello la mentira del socialismo real”. El Presidente sostuvo que el derrumbe del muro evidenció “el fracaso de la utopía socialista”, y que la lección más importante de aquel episodio histórico es que “bienestar y justicia son dos caras de la misma moneda”.

El jefe de Estado profundizó su análisis asegurando que ningún sistema basado en valores como “la envidia, el odio, el resentimiento o la quita de la libertad” puede conducir a un resultado positivo. En ese sentido, afirmó que todo experimento socialista termina inevitablemente en pobreza y violencia.

Finalmente, Milei cerró su publicación destacando su adhesión a los principios de la libertad y de la cultura occidental, al sostener que el bienestar social proviene del “orden espontáneo y la creatividad de los individuos”. El mensaje concluyó con su ya habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.