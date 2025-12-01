Con el inicio de diciembre, los argentinos se enfrentan a un nuevo paquete de incrementos que atraviesa casi todos los servicios básicos: transporte, combustibles, prepagas, alquileres y tarifas de luz, gas y agua. En total, son al menos diez aumentos confirmados que marcan el pulso del último mes del año y que volverán a presionar sobre el costo de vida.

Servicios públicos: luz, gas y agua con nuevos ajustes

El mes arranca con un nuevo tramo de actualización tarifaria en los servicios regulados.

Agua: En el AMBA, AySA aplicó un incremento del 3% , producto de la fórmula de actualización mensual vigente desde abril. Con este ajuste, el servicio ya acumula alrededor de 320% en lo que va del año .

Luz y gas: En el marco de la revisión quinquenal, ambos servicios tendrán un aumento promedio del 2,8% para los consumos comprendidos desde el 1º de diciembre, según la Secretaría de Energía.

Combustibles: suba por impuestos y biocombustibles

El Gobierno reactivó parcialmente los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, lo que derivó en un incremento inmediato en las estaciones de servicio.

Solo por actualización impositiva, la nafta súper subió $16,37 por litro y el gasoil $13,54. A esto se suman los aumentos autorizados en los biocombustibles utilizados para el corte, lo que agrega presión adicional sobre los precios finales.

Prepagas: otra actualización mensual

Las compañías de medicina privada informaron a sus afiliados que en diciembre las cuotas tendrán un alza de entre 2,3% y 2,4%, incremento que también impactará en los copagos.

Los usuarios pueden consultar detalles de planes y prestadores en la plataforma habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Alquileres: ajuste más moderado, pero igual significativo

Los contratos alcanzados por el esquema de actualización anual —regidos por la normativa ya derogada— tendrán en diciembre un incremento de 28,67%, un porcentaje menor al de los últimos meses pero igualmente fuerte para los inquilinos.

El índice de contratos de locación acumula varios meses de desaceleración, aunque sigue por encima de la variación salarial de gran parte de los trabajadores.

Colectivos en CABA y PBA: subas diferenciadas

El transporte público también arranca diciembre con nuevos cuadros tarifarios.

En la Ciudad de Buenos Aires , los pasajes aumentaron 4,3% : el boleto mínimo pasó a $593,52 .

En la provincia de Buenos Aires, el ajuste fue mayor, del 14,8%, llevando el mínimo a $658,44 para las líneas del 200 en adelante.

Subte y premetro: nuevo valor del pasaje

En CABA, el subte volvió a aumentar y el recorrido pasó a costar $1206, mientras que el premetro quedó en $422,10.

Peajes porteños: alza por obras proyectadas

Las autopistas administradas por AUSA también son parte del combo de aumentos. En hora pico, los autos particulares pagan $4912,67 en la Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2042,38 en la Illia.

La empresa argumentó el ajuste en función de un ambicioso plan de obras previsto para 2025.

Cable, internet y telefonía: retoques de hasta 4%

Las compañías de telecomunicaciones ya comenzaron a informar a sus clientes que aplicarán subas que llegan hasta el 4%, dependiendo del servicio contratado y la empresa.