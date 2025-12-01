El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa confirmó que Josefina Codermatz conducirá a partir de diciembre el Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, la cartera que fue creada recientemente para la próxima etapa de la gestión provincial.



A través de sus redes sociales, el mandatario patagónico afirmó: “Josefina Codermatz va a estar al frente del Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura, un área central para fortalecer nuestra red social y acompañar a las nuevas generaciones”.



Además expresó: “Con su compromiso y capacidad, avanzamos en una gestión que combina renovación y experiencia para construir una provincia con más oportunidades”.



Codermatz es una joven contadora de 31 años. También es licenciada en Administración y Sistemas y cuenta con experiencia en el sector privado.



En la actualidad se desempeña como directora del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) en el Ejecutivo que conduce Figueroa, y ahora pasará a tener mayor responsabilidad al conducir el Ministerio de Juventud, Deporte y Cultura.



