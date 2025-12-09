El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso los proyectos debatidos en el Consejo de Mayo, en su mayoría para ser tratados durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno nacional.

Desde Casa Rosada, Adorni aseguró que “de los diez puntos propuestos en el Pacto de Mayo, se trabajaron ocho”, al tiempo que señaló que los dos restantes requieren “discusiones adicionales”: uno por involucrar la coparticipación federal y otro vinculado a la reforma laboral. El funcionario sostuvo que estas iniciativas “llevarán a un futuro de libertad y prosperidad”, y precisó que otras propuestas recién serán giradas al Congreso “durante el período legislativo 2026”.

Por otro lado, Adorni destacó que durante el primer semestre se realizaron seis reuniones plenarias, todas con asistencia completa salvo la última, en la que estuvo ausente el representante sindical Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA.

Entre las conclusiones alcanzadas, Adorni informó que el Consejo avanzó en la idea de liberar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y también en eliminar la prohibición de cambiar el uso productivo tras incendios, una disposición vigente desde una ley impulsada por Máximo Kirchner.

En materia fiscal, se acordó que Nación y provincias refuercen “el compromiso de no solicitar endeudamiento en caso de mantener déficit primario”, con excepción del refinanciamiento de deuda. También se trabajó una propuesta para la reforma educativa, que prevé mayor autonomía provincial y escolar. “El Estado fijará contenidos mínimos, pero cada institución podrá diseñar su propio plan de estudios”, afirmó Adorni. Además, se plantea habilitar modalidades a distancia, híbridas y comunitarias, bajo supervisión oficial.

El jefe de Gabinete confirmó que la reforma de la Ley de Glaciares será parte del temario extraordinario y que se revisará el régimen de zona fría, la Ley de Bosques, la de Acuicultura y normas de compre provincial y topes de mano de obra local.

Según Adorni, ante el crecimiento de la minería, el Consejo advierte sobre la necesidad de “integrar el mercado de factores a nivel nacional” para evitar restricciones sectoriales.

“Consultivo no vinculante”, pero con envío al Congreso

Adorni recordó que el Consejo de Mayo tiene carácter “consultivo no vinculante”, aunque la mayoría de los acuerdos se transformarán en proyectos legislativos. El Consejo estuvo integrado por Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo, Gerardo Martínez y Martín Rappallini, con reconocimiento especial a la labor previa del exjefe de Gabinete Guillermo Francos.