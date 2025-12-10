Esta mañana de miércoles, alrededor de las 11, un auto Renault Clio se incendió completamente al costado de la Ruta 22, cerca de Challacó. Afortunadamente no hubo heridos aunque el vehículo sufrió pérdidas totales.

En el lugar trabajó Bomberos de Plaza Huincul, quienes destacaron que cuando llegaron por una alerta no estaban los propietarios del auto en el lugar. Solo estaba la policía por lo cual se encargaron de extinguir el fuego, enfriar el vehículo y dejarlo a cargo de las autoridades presentes.

Según explicaron desde la central de Bomberos 17, en el Clio transitaban señoras, quienes advirtieron que salía humo del mismo. Por ello se detuvieron y alcanzaron a bajar antes de que el fuego consuma por completo el auto.

Las mujeres resultaron ilesas aunque el rodado quedó totalmente destruido. En cuanto a la causa del incendio, explicaron que todo indicaría que se trató de un desperfecto eléctrico o mecánico del propio Clio.