Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre se llevará cabo en Villa Pehuenia y Moquehue el primer Duatlón Desafío Tierras Milenarias, una competencia que combina pedestrismo y ciclismo de montaña por senderos cordilleranos, bosques de pehuenes, costas de lagos y miradores naturales.

El recorrido integrará 10 kilómetros de running, 30 kilómetros de mountain bike y 5 kilómetros finales de running, tanto en modalidad individual como en duplas, atravesando los paisajes más destacados del corredor neuquino. La realización del duatlón durante este fin de semana largo permitirá que participantes y acompañantes disfruten más días en la aldea de montaña, combinando deporte, gastronomía regional, propuestas culturales y actividades de concientización ambiental que acompañarán a la prueba.

El Duatlón Tierras Milenarias se suma a una agenda en ascenso que posiciona a Villa Pehuenia Moquehue como uno de los destinos destacados del turismo deportivo de montaña.

El municipio acompaña e impulsa esta propuesta como parte de su estrategia para fortalecer a los emprendedores locales, promover nuevas oportunidades económicas y continuar profesionalizando y jerarquizando la producción de eventos deportivos de alto nivel en un entorno de aldea de montaña.

El acontecimiento deportivo, que convoca a amantes del deporte de montaña de toda la provincia y el país, es organizado por los deportistas locales Rubén Tisnado, Carlos Quiroz y Maile Sosa. Para más información e inscripciones, se puede acceder en Instagram a @‌duatierrasmilenarias o en https://ticketsati.com/evento/duatlon-tierras-milenarias.