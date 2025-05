El papá de Kim Gómez se mete en política tras el crimen de su hija: qué rol cumplirá

Marcos Gómez, el padre de Kim, la niña asesinada brutalmente en La Plata, confirmó que se involucrará en la política de la provincia de Buenos Aires. Tras una serie de conversaciones con funcionarios nacionales y bonaerenses, tomó la decisión de trabajar en temas de prevención y seguridad enfocados en niños y adolescentes.

El crimen de su hija fue el punto de inflexión que lo llevó a dar este paso. En diálogo con Noticias Argentinas, Marcos expresó: “Tomé la decisión de involucrarme en el Estado. Ya sé por dónde voy a ir”. La frase refleja un camino que recién comienza, pero que tiene como motor una pérdida que conmovió a todo el país.

Representantes de Nación y Provincia lo buscaron para sumarse a distintos programas. “Los dos me ofrecieron propuestas para trabajar sobre prevención y seguridad con chicos”, explicó. Finalmente, eligió comenzar por la provincia de Buenos Aires, sin alinearse a ningún partido político: “No tengo ninguna bandera, pero Kim era de La Plata y la ciudad le pertenece”.

La intención de Marcos es comenzar en su ciudad y luego proyectarse. Desde su nuevo rol, aspira a que su trabajo escale a otros sectores, con el objetivo claro de evitar que otra familia sufra lo mismo.

Sobre una posible reunión con el presidente, dejó en claro su interés. “Con Javier Milei todavía no me junté, ojalá que me pueda atender. Es lo que estoy intentando hacer. Quiero saber si voy a tener su apoyo como había dicho”, señaló.

Mientras la causa judicial sigue su curso, Gómez también participa en el debate por la baja de imputabilidad. El proyecto, que ya fue aprobado en comisiones del Congreso, cuenta con su respaldo activo.

El caso que conmocionó a todo un país

El asesinato de Kim Gómez marcó un antes y un después. A fines de febrero, la niña fue arrojada de un auto robado por dos delincuentes menores de edad y arrastrada 15 cuadras. Murió a causa de los traumatismos. El hecho generó una ola de indignación social y puso en agenda el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.