Cristina Kirchner pide suspender embargo millonario y anular decisión en causa Vialidad

Horas antes de que se cumpliera el plazo para que los condenados en la causa Vialidad depositaran los $648.000 millones en concepto de reparación por el delito cometido, la expresidente, Cristina Kirchner, solicitó la suspensión de la ejecución de sus bienes y la anulación de la decisión del tribunal.

En un documento presentado ante la justicia, Kirchner volvió a cuestionar el método empleado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto que debe ser devuelto. La expresidente argumenta que el cálculo carece de fundamentos sólidos y advirtió que se trata de una cifra desproporcionada.

La medida judicial buscada apunta a frenar el proceso de embargo y ejecución que, de no revertirse, afectaría el patrimonio de los condenados. Este pedido llega en un momento clave, a pocas horas del vencimiento del plazo para el pago de la reparación.

Por otro lado, la decisión del tribunal generó un fuerte debate en el ámbito político y judicial, con distintas voces que cuestionan la forma en que se estableció el monto. El caso sigue siendo uno de los más resonantes y controvertidos de los últimos años, y esta nueva solicitud de Cristina Kirchner suma más tensión al proceso.