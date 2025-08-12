El número de fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado ascendió a 90 personas, según confirmaron fuentes vinculadas a la investigación. El opioide en cuestión fue producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, cuya responsabilidad está siendo analizada en el marco del caso que conmociona al país.

Investigan muertes por fentanilo contaminado

Como parte de las medidas judiciales, se logró la incautación de más de 100 mil ampollas del fármaco contaminado, lo que representa un avance significativo para controlar la distribución del producto peligroso.

Además, el viernes 8 de agosto se realizó un allanamiento en la clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la provincia de Córdoba, donde las autoridades secuestraron numerosas historias clínicas para profundizar la pesquisa.

El operativo busca esclarecer cómo se produjo la contaminación y determinar responsabilidades en la cadena de producción y distribución del fentanilo, que provocó una grave crisis sanitaria con consecuencias fatales.