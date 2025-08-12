Alertan por un aumento en el precio de la carne en frigoríficos

La carne vacuna, uno de los productos de mayor consumo en el país, registró un aumento del 31,2% en lo que va del año y del 58,2% en los últimos doce meses, según datos del Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Uno de los comerciantes del barrio porteño de Chacarita, expresó que absorbió incrementos del 3 al 5% en semanas recientes sin trasladarlos al público, optando por promociones para mantener la venta. No obstante, anticipó que un nuevo ajuste del 10% dispuesto por frigoríficos será trasladado al precio final.

El sector atribuye este incremento a la suba en la cotización del dólar, que impacta en la cadena de producción y comercialización. Según el comerciante, la demanda se orienta hacia cortes más económicos y a sustitutos como el pollo —con un alza del 25% en el año— y el cerdo, cuyo precio se mantuvo estable.

Entre las ofertas vigentes se encuentran dos kilos de osobuco a $12.000 y descuentos en bifes de costilla. Marcelo señaló que la reducción en las compras es más visible después del día 10 de cada mes.

En el actual contexto inflacionario, el aumento previsto por los frigoríficos añade presión sobre el gasto de los hogares.