Rosario, el nuevo epicentro del cierre de campaña de Milei

El equipo de Javier Milei analiza modificar la ciudad del acto final de campaña y trasladarlo a Rosario, en la provincia de Santa Fe, en lugar de Córdoba, tal como estaba previsto originalmente. La decisión responde a un nuevo diagnóstico de la mesa electoral nacional, que considera que la marca libertaria podría ganar impulso en la provincia en los días previos a las elecciones legislativas.

Según fuentes del armado libertario, la elección en Santa Fe se encuentra muy pareja. “Al menos desde el punto de vista de las encuestas, hoy La Libertad Avanza podría salir primera o segunda. Actualmente estamos segundos”, explicó una fuente consultada. La estrategia apunta a fortalecer la candidatura de Agustín Pellegrini, el primer postulante a diputado nacional por la provincia, y mejorar el desempeño general del partido.

Pellegrini, de 25 años, proviene de la juventud libertaria que lidera Sharif Menem y fue empoderado en la lista en lugar de la diputada nacional Romina Diez, quien se barajó como candidata nuevamente. Aunque su designación generó cuestionamientos iniciales dentro del espacio, en los últimos días se consolidó un apoyo unificado a su candidatura. “No está flojito. Con respaldo puede ganar”, remarcó una fuente del equipo de campaña.

Consultores provinciales señalan que La Libertad Avanza logró frenar la caída de su caudal electoral y que ahora podría recuperar terreno, aprovechando la polarización nacional con el kirchnerismo. Sin embargo, reconocen que Rosario representa un desafío particular: “Ahí hay más antimileísmo que antikirchnerismo. En el resto de la provincia esa relación se invierte. Ahí está la complejidad de la elección”, explica un encuestador local.

El propio Milei ya recorrió Santa Fe a comienzos de octubre junto a Pellegrini y referentes provinciales, pero la visita se vio empañada por enfrentamientos violentos entre militantes libertarios y opositores en la peatonal San Martín, lo que subraya la tensión que persiste en la región a pocos días del cierre de campaña.