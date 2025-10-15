A lo "Mi pobre Angelito": una menor salvó su casa de un robo de 2 ladrones en San Martín de los Andes

Durante la tarde del martes 15 de octubre, una menor de edad llamó al Comando Radioeléctrico San Martín de los Andes para informar que dos hombres ingresaban a su casa en el barrio Villa Paur. La joven se resguardó en el techo de su casa mientras solicitaba ayuda a las autoridades.

Huida y persecución

Al llegar al domicilio, los efectivos de Comisaría 43º y División Motorizada observaron a los sospechosos saliendo con tres bolsas de tela que contenían elementos sustraídos. Ante la presencia policial, los individuos arrojaron las bolsas e iniciaron la fuga a pie hacia La Vega Chica.

Durante el seguimiento preventivo, ambos se lanzaron al río Pocahullo desde una altura aproximada de dos metros, continuando la huida por el lecho del río.

Detención y procedimiento judicial

Gracias a los datos aportados, se sumó a la búsqueda personal de la División Motoristas. Tras un rastrillaje, los sospechosos fueron interceptados y reducidos mientras se escondían entre las retamas, intentando continuar su fuga hacia la Ruta Provincial 62.

Ambos individuos fueron trasladados a un nosocomio local para su revisión médica y posteriormente alojados en Comisaría 43, quedando detenidos por disposición de la Dra. Luciana Lucero, Unidad Fiscal San Martín de los Andes.

Los elementos sustraídos fueron restituidos a la víctima por orden judicial.