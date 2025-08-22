El Gobierno rompió el silencio por audios de Diego Spagnuolo

El Gobierno Nacional brindó este viernes su primera respuesta oficial sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que no tiene “absolutamente ninguna constancia” de la existencia de un sistema irregular de retornos.

Durante una entrevista con Luis Majul, Francos aclaró que no mantiene vínculo con el exfuncionario: “No tengo ninguna relación con él”, dijo, y lo mencionó erróneamente como “español”. Sin embargo, reconoció que Javier Milei sí lo conoció y que Spagnuolo “fue abogado del Presidente en alguna causa”.

Dudas sobre la autenticidad de los audios

Francos puso en duda la veracidad de las grabaciones que circulan en medios y redes sociales. “No sé si la grabación está editada, cortada”, señaló, y sugirió que pudo haberse tomado en un lugar público. A su vez, restó importancia a las declaraciones presuntamente emitidas por Spagnuolo: “Lo que pudo haber dicho no tiene ningún valor para mí”.

La investigación en manos de la Justicia

El jefe de Gabinete sostuvo que la causa debe avanzar en el ámbito judicial: “Esto lo tiene que dilucidar el fiscal para acreditar o desacreditar los hechos denunciados”, expresó.

La investigación se encuentra a cargo del juez Sebastián Casanello, quien dispuso allanamientos tras el despido de Spagnuolo de la ANDIS.