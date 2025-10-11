Argentina supera a México 2 a 0 por los cuartos de final del Mundial Juvenil que se disputa en Chile y que dirigirá el marroquí Jalal Jayud en el estadio Nacional "Julio Martínez Prádanos" con la televisación de Telefé.

16 Minutos del ST. Camio en Argentina. Ingresó Ian Subiabre por Carrizo que vio al segunda amarilla. No podrá estar en semis, si Argentina termina ganando.

10 Minutos del ST. Gol de Argentina, Silvetti. El delantero ingresado desde el banco corrió un pase del central Villalba al espacio. A pura potencia, el centro delantero definió a un palo. Antes habían castigado duramente a Prestiani en mitad de cancha.

7 Minutos del ST. Muchas infracciones, trámite cortado. No corre riesgos las victoria argentina por el momento.

21:06 Comenzó el segundo tiempo. Doble cambio en Argentina. Ingresó Tobías Andrada por Acuña y Mateo Silvetti por Sarco. En México ingresó César Bustos por Pachuca.

Crónica del primer tiempo

Los que fueron a ver al 11 de México Gilberto Mora, terminaron ratificando el talento del argentino Gianluca Prestiani. El formado en Vélez, pero actual del Benfica, dejó en claro en esta primera mitad que está a otro nivel y encima aquí se reencontró con la dorada camada de Vélez que hicieron estragos en la ofensiva.

Una linda jugada a los 9 minutos que nació en los pies del 10 terminó en la definición de Maher Carrizo, tomando el rebote que sirvió el arquero Emmanuel Ochoa ante el remate de Valentino Acuña, sumándose desde la mitad de la cancha para correr un gran pase de Prestiani al vacío.

El 1 de México se convirtió en figura en sólo 15 minutos porque luego del gol le sacó un gran remate de media distancia a Pretiani y achicó ante la llegada de Dylan Gorosito, quien pisó el área rival y tomó el pase en cortada de Carrizo. Con el rostro del lungo arquero, la pelota terminó en el tiro de esquina.

México mostró como argumentos ofensivos mucha velocidad por las bandas, pero por el momento han terminados controlados por los medios y defensores de la Argentina que mereció algún gol más antes del descanso.

Acciones del primer tiempo

28 Minutos. Cambio en Argentina. Salió lesionado el marcador central Pierani e ingresó Juan Villalba.

17 Minutos. Gran jugada ofensiva de Argentina. De izquierda a derecha, terminó en un pase filtrado de Carrizo para Gorosito dentro del área. Tapó el arquero mexicano Ochoa con la cara.

15 Minutos. Gran remate de Prestiani a la salida de un tiro libre para la Argentina. El arquero Ochoa desvió al tiro de esquina.

10 Minutos. Cambio en México, Hugo Camberos reemplazó a al lesionado Domínguez. En el momento del gol argentino, el rival estaba en inferioridad numérica.

9 Minutos. Gol de Argentina. Carrizo. El jugador de Vélez tomó el rebote del arquero ante el remate de Acuña.

6 Minutos. Inicio muy cortado, por muchas infracciones y la lesión de Domínguez en México. Sale en camilla el jugador de América del Norte.

20:00 comenzó el partido.

Formaciones:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Tomás Pérez, Valentino Acuña, Milton Delgado; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; Alexei Domínguez, Elias Montiel; César Garza, Iker Fimbres, Obed Vargas; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

La previa

El equipo de Diego Placente llega a esta etapa luego de un sólido andar en la fase de grupos, donde superó a Cuba, Australia e Italia y en octavos goleó a Nigeria por 4 a 0. Tiene en su plantel a uno de los artilleros de la competencia: Alejo Sarco, y fundamentalmente un buen funcionamiento colectivo.

La mala noticia para este juego fue la confirmación de la fractura de clavícula de Álvaro Montoro, el mediocampista de creación será baja para lo que resta del torneo.

Por su parte, México vive este partido como un clásico. En el grupo C, quedó segundo por detrás de Marruecos, y le arrebató la clasificación a Brasil, quedando delante de España. En octavos de final dejó en el camino a los locales, Chile, por un sólido 4 a 1.

En su formación cuenta con una de las grandes figuras del torneo, Gilberto Mora, la nueva promesa del fútbol mexicano con apenas 16 años, que ya convirtió 3 tantos el presente Mundial.

Este duelo se repetirá por cuarta vez en al categoría, hasta aquí se cuentan dos triunfos argentinos. El último antecedente fue en la primera etapa de Colombia 2011 con victoria 1 a 0 del seleccionado albiceleste con el tanto de Erik Lamela.