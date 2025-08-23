¿Puede la IA salvar vidas? Argentina desarrolla una para cáncer de mama

En el norte de Argentina se encuentra en desarrollo una plataforma que utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) para la detección temprana del cáncer de mama. La información fue confirmada por Luis Novak, investigador del CONICET, durante una entrevista en el programa “Neuquen.Ar” de AM550 La Primera.

Aunque aún no existe documentación oficial sobre la plataforma, Novak señaló que el proyecto tiene el objetivo de asistir a profesionales de la salud en zonas alejadas, donde muchas veces no hay especialistas disponibles. La IA permitiría analizar mamografías y facilitar diagnósticos más precisos o derivaciones oportunas.

Un desarrollo con altos estándares

"La inteligencia artificial puede ser usada para campañas de marketing o para la salud, pero cuando hablamos de enfermedades, los estándares de precisión deben ser muy altos", explicó Novak.

El investigador destacó que las herramientas de machine learning ya se emplean en medicina, pero subrayó que la aplicación en diagnósticos debe cumplir con estrictos controles. El respaldo del CONICET garantiza que el proyecto avance bajo criterios científicos rigurosos.

Contexto: financiamiento y desafíos

Durante la entrevista, Novak también se refirió a la situación actual del CONICET y del sistema científico argentino. Señaló que el organismo enfrenta un proceso de desfinanciamiento que afecta tanto a proyectos en curso como a la formación de nuevos profesionales.

"Se están congelando ingresos a carreras y becas. Esto no solo impacta en el presente, sino que genera una pérdida de capital humano a largo plazo", advirtió.

