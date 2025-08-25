Mercados argentinos caen ante expectativas de deuda y tensión política

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron caídas de hasta 10%, mientras que los bonos retrocedieron hasta 2%. En el mercado local, el índice Merval en pesos bajó 4%. El dólar oficial cerró a $1370, con un aumento de $35 respecto al viernes, y el dólar blue subió $15 para cerrar en $1320. El MEP se ubicó en $1362,22 y el CCL en $1361,89, mientras que el riesgo país escaló a 767 puntos.

Entre los ADR argentinos, las mayores caídas las registraron Banco Supervielle (-10%), Edenor (-8,7%) y Banco Macro (-8,4%), seguidos por BBVA (-7,4%), Grupo Financiero Galicia (-7,2%), ADR Central Puerto (-6,3%) y Transportadora Gas del Sur (-6,2%).

Analistas atribuyen la volatilidad a la expectativa por la licitación de deuda que realizará el Tesoro este miércoles. Antes de conocer los detalles, el organismo anunció que canjeará títulos al Banco Central por casi $4,5 billones, buscando descomprimir las necesidades de financiamiento. Para la licitación quedarán pendientes $9,5 billones.

Especialistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) y Outlier destacan que los mercados seguirán atentos al dólar, a la evolución de las tasas de interés y al impacto de la tensión política, en especial por las investigaciones judiciales sobre Eduardo “Lule” Menem y Karina Milei, y la interpelación de funcionarios clave en la Cámara de Diputados. Según los analistas, la economía llega a la elección legislativa en Buenos Aires con indicadores en retroceso, mayor morosidad, caída de confianza y presión sobre la cadena de pagos.