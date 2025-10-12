Rescataron a una perrita de incendio provocado por la explosión de una garrafa

Un incendio provocado por la explosión de una garrafa en una vivienda ubicada en José y Nordstrom, en la ciudad de Neuquén, movilizó este sábado a bomberos, personal del SIEN y vecinos del sector, quienes trabajaron de manera conjunta para controlar la situación y asistir a los afectados.

Entre las víctimas del siniestro se encontraba Moni, la perra de la familia, que sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y fue hallada tendida en el suelo por los equipos de emergencia. Los vecinos alertaron rápidamente sobre su estado, y los rescatistas la subieron a una camioneta para trasladarla a un centro veterinario.

El veterinario Sergio Gómez recibió a la mascota de forma gratuita y fuera de su horario laboral. Tras examinarla, le aplicó tratamiento para el dolor, antibióticos y un baño especial, además de retirar el pelo quemado y asegurar su cuidado integral.

Actualmente, Moni se encuentra bajo resguardo mientras su familia busca un lugar seguro donde permanecer, ya que el incendio destruyó por completo la vivienda.

Desde la Secretaría de Emergencias destacaron el gesto solidario del profesional y agradecieron su compromiso:

“En momentos críticos, la solidaridad y la empatía hacen la diferencia”, señalaron desde el organismo.

El hecho generó una gran muestra de apoyo en la comunidad, que se organizó para ayudar a la familia afectada y garantizar la recuperación de Moni.