Empresario de Suizo Argentina se presentó ante la Justicia por presuntas coimas

El empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Kovalivker fue citado a declarar por el fiscal Franco Picardi ante el juez Sebastián Casanello y asistió acompañado de su abogado, entregando su celular para eventual pericia, aunque sin proporcionar la clave del dispositivo.

Su hermano, Emmanuel Kovalivker, también propietario de la empresa, había sido detenido la semana pasada durante uno de los allanamientos realizados en su domicilio de Nordelta, donde se secuestraron 266.000 dólares y siete millones de pesos. Jonathan, por su parte, logró abandonar su vivienda antes de la llegada de la policía, hecho por el cual el juez Casanello tomó indagatoria al jefe de seguridad del barrio, Ariel De Vicentis, sospechado de haberlo ayudado a eludir a las fuerzas de seguridad.

La investigación comenzó tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que mencionaba a Suizo Argentina y describía un supuesto esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos al Estado. En la estructura societaria de la firma, Eduardo Jorge Kovalivker concentra el 64,5% de las acciones, Jonathan Simón posee más del 21% y Emmanuel apenas el 0,015%, aunque con participación activa en la gestión de la compañía.

Las diligencias judiciales incluyeron más de una decena de allanamientos en oficinas de la droguería, domicilios de los involucrados y organismos públicos, con el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos para peritajes. Los audios también vinculaban a Spagnuolo con asesores y políticos cercanos al poder, y señalaron su cercanía con el presidente Javier Milei, quien dispuso la inmediata salida del funcionario de la ANDIS tras la difusión de las grabaciones. En los próximos días, el juez Casanello deberá definir la situación procesal de los imputados.