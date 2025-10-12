Perren: “El Congreso tendrá su primera bancada de La Neuquinidad”

El candidato a diputado nacional por La Neuquinidad, Joaquín Perren, afirmó que el próximo Congreso contará con “la primera bancada puramente de La Neuquinidad”, y destacó la trascendencia de esta elección para el futuro político y económico de la provincia.

“Es muy importante tener voces que defiendan los intereses y los recursos de los neuquinos”, subrayó Perren, quien comparte lista con Karina Maureira, y acompaña a Julieta Corroza y Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, postulantes al Senado.

El dirigente señaló que uno de los ejes centrales de su agenda legislativa será impulsar una nueva Ley de Coparticipación Federal, al considerar que el actual sistema “es absolutamente injusto para Neuquén”.

“Nosotros aportamos mucho a la Argentina y recibimos poco: por cada 100 pesos que enviamos en impuestos coparticipables, solo recibimos 50. En cambio, hay provincias que reciben hasta siete veces más de lo que aportan. En esa discusión tenemos que incidir”, remarcó.

Perren sostuvo que el tema debe instalarse en el debate nacional, porque afecta directamente el desarrollo provincial. “Somos la provincia que más crece, y ese crecimiento demográfico requiere infraestructura. Si el Estado nacional se corre, es imprescindible contar con los recursos necesarios para seguir desarrollando Neuquén”, explicó.

El candidato insistió en que el objetivo es “agrandar la torta, pero también la porción que le corresponde a Neuquén”, y planteó que el modelo impulsado por el gobernador Rolando Figueroa —basado en la equidad territorial y la justicia social— necesita una presencia fuerte de la provincia en el Congreso.

“Esta elección, como dijo el gobernador, es trascendente porque se va a definir la Argentina que viene. Y en esa Argentina, Neuquén debe tener una voz propia y firme”, afirmó Perren.

Finalmente, destacó que La Neuquinidad promueve una mirada política centrada en la provincia y no en el centralismo porteño: