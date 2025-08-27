Así evacuaron a Milei en medio de los piedrazos en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei y toda la comitiva presidencial fueron evacuados de urgencia este miércoles luego de que se registraran incidentes en Lomas de Zamora, donde el mandatario encabezaba una caravana en el marco de la campaña previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Fuentes oficiales informaron que, al llegar a la plaza central de la localidad, la caravana fue agredida con piedras, lo que obligó a interrumpir la actividad y replegar al jefe de Estado por motivos de seguridad.

No se reportaron heridos durante los hechos, aunque la situación generó gran tensión entre los participantes y la comitiva presidencial.

Las autoridades aseguraron que se adoptaron medidas inmediatas de protección y que se mantiene la coordinación con fuerzas de seguridad locales para garantizar el desarrollo de los próximos actos de campaña.