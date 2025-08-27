El Gobierno apuntó al kirchnerismo por los piedrazos en Lomas de Zamora

Tras los incidentes durante su caravana en Lomas de Zamora, el presidente Javier Milei responsabilizó al kirchnerismo por la violencia que se desató en el recorrido. En su cuenta de X, Milei afirmó: “Los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS”.

Otros referentes libertarios se sumaron a la postura del Presidente. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, escribió en redes: “Agitaron la calle y prendieron fuego vehículos. Atacaron el equilibrio fiscal todo el tiempo en el Congreso. Hoy le tiraron piedras al presidente en una caravana pacífica. Están desesperados”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar” y añadió: “Para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se refirió a los hechos y los vinculó al final político del kirchnerismo: “Las piedras no son más que la muestra más fiel del final del kirchnerismo”, publicó. La comitiva que acompañaba a Milei incluía a su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, al diputado José Luis Espert y a Sebastián Pareja, armador político en la provincia de Buenos Aires.

“El 7 de septiembre se termina la Argentina de la vieja política: la de tirar piedras, pegar botellazos y prender fuego vehículos. Hoy en Lomas de Zamora intentaron frenar la caravana con el Presidente @JMilei y El Jefe @KarinaMileiOk. No pudieron ni podrán. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, agregó el jefe de Estado en su mensaje.