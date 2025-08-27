José Luis Espert, en moto, protagonizó la foto del día

El diputado José Luis Espert, de La Libertad Avanza (LLA), fue evacuado en moto este miércoles tras los incidentes que se registraron durante la caravana presidencial encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora. La acción se dio en medio de la campaña previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando piedras fueron arrojadas hacia la comitiva en la Plaza Grigera, obligando a retirar de urgencia al Presidente, a su hermana Karina Milei y a otros funcionarios.

El momento del retiro de Espert quedó registrado en fotos y videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando desde comentarios serios sobre seguridad y política, hasta memes y recreaciones humorísticas del hecho. La imagen del diputado subiendo a la moto se convirtió en uno de los registros más comentados de la jornada.

A través de su cuenta en X, Espert se pronunció sobre el episodio: “La Argentina que normaliza la agresividad, el no debatir, el tirar piedras y el vivir miserable se puede terminar. Todos a votar el 7/9 y el 26/10 Kirchnerismo nunca más”, escribió, vinculando la violencia con la necesidad de participar en las próximas elecciones.

La evacuación de la comitiva y la reacción de Espert subrayan el clima de tensión que atraviesa la campaña en la Tercera Sección Electoral de Buenos Aires, donde la presencia de figuras presidenciales y legislativas se ha visto marcada por incidentes y fuertes medidas de seguridad.