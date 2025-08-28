Renunció Martín Rossi, mano derecha de Sturzenegger

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, confirmó la salida de Martín Rossi, funcionario de la Secretaría de Desregulación, a través de un mensaje en redes sociales.

“Esta semana despedimos a @_martin_rossi, extraordinario colega… Martín dejó su puesto de vicerrector de @UdeSA para acompañarnos este primer año”, señaló el ministro.

Sturzenegger destacó que, durante la gestión de Rossi, las desregulaciones pasaron de 2.500 a más de 8.000. “Sus contribuciones abarcaron todas las áreas de desregulación logradas en este año”, subrayó.

Según explicó, el funcionario decidió dejar su cargo para retomar su carrera académica en la Universidad de San Andrés (UdeSA), donde había sido vicerrector antes de sumarse al Gobierno.