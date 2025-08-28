¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
Salidas en el Gobierno

Renunció Martín Rossi, mano derecha de Sturzenegger

La dimisión de Martín Rossi, hombre de confianza en la Secretaría de Desregulación, vuelve a exponer las tensiones internas y alimenta la seguidilla de renuncias en el área que conduce Federico Sturzenegger.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 16:08
PUBLICIDAD

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, confirmó la salida de Martín Rossi, funcionario de la Secretaría de Desregulación, a través de un mensaje en redes sociales.

Esta semana despedimos a @_martin_rossi, extraordinario colega… Martín dejó su puesto de vicerrector de @UdeSA para acompañarnos este primer año”, señaló el ministro.

Sturzenegger destacó que, durante la gestión de Rossi, las desregulaciones pasaron de 2.500 a más de 8.000. “Sus contribuciones abarcaron todas las áreas de desregulación logradas en este año”, subrayó.

Según explicó, el funcionario decidió dejar su cargo para retomar su carrera académica en la Universidad de San Andrés (UdeSA), donde había sido vicerrector antes de sumarse al Gobierno.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD