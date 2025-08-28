La causa que indaga las muertes relacionadas con el consumo de fentanilo contaminado en Argentina, vinculadas a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., sumó nuevos casos a su expediente, según confirmaron fuentes oficiales.

Las autoridades judiciales buscan determinar si estos nuevos registros están efectivamente relacionados con el opioide adulterado, ya que temen que la información pueda no corresponder a la causa principal. Por ello, se está trabajando en establecer las conexiones y la trazabilidad entre los casos reportados.

Hasta este momento, el número oficial de fallecidos en el marco de esta investigación se mantiene en 96 personas. Los investigadores continúan evaluando la veracidad de los datos recibidos para confirmar si hubo un incremento en las muertes por fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado en Argentina

En cuanto a las diligencias judiciales, el lunes 25 de agosto se realizó la indagatoria de María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo S.A. Para este martes estaba prevista otra testimonial, pero la audiencia fue postergada.

Además, se completan las declaraciones de otros involucrados, entre ellos Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk. Mientras tanto, los detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, permanecen tras las rejas a la espera de nuevas resoluciones.