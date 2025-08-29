En Argentina, el 29 de agosto se conmemora el Día del Abogado, una jornada dedicada a reconocer la importancia de quienes defienden los derechos, la justicia y el Estado de Derecho en el país.

Esta fecha fue oficializada en 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi, a partir de una iniciativa de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Se seleccionó el 29 de agosto para coincidir con el nacimiento de Juan Bautista Alberdi, ocurrido en 1810 en la provincia de Tucumán.

Juan Bautista Alberdi es considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX en Argentina. Abogado y político, formó parte de la Generación del 37 y destacó por su compromiso con el desarrollo institucional del país. Su obra más emblemática, “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, fue fundamental para la redacción de la Constitución Nacional de 1853.

Por su legado intelectual y jurídico, el nacimiento de Alberdi se convirtió en un símbolo para la defensa de la justicia y la práctica legal, motivo por el cual se eligió su fecha natal para celebrar a los abogados argentinos.

En contraste, a nivel internacional, el Día del Abogado se celebra el 3 de febrero en honor a San Ivo de Kermartin, considerado el patrono de la profesión.

Además de recordar esta fecha, es común enviar saludos y mensajes de reconocimiento a quienes ejercen la abogacía. Algunas frases destacadas para compartir en esta jornada incluyen:

“¡Feliz Día del Abogado! Gracias por defender la justicia y los derechos con compromiso y pasión.”

