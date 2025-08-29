El acusado de robarle a un exjugador de Boca no podrá volver a Villa La Angostura

El pasado 27 de agosto, entre las 18.30 y 19 horas, la tranquilidad de un barrio de la ciudad de Villa La Angostura se vio alterada por un robo que involucró a uno de los nombres más conocidos del fútbol argentino. Mauricio “Chicho” Serna, exjugador de Boca Juniors, había estacionado su Nissan V-Drive en la zona de las calles Las Mutisias y Las Fucsias cuando R.L rompió la ventanilla trasera izquierda del vehículo y sustrajo un morral con anteojos, teléfono celular, guantes, pulseras y otros objetos personales.

El hecho quedó captado por una cámara de seguridad y, tras la difusión del video en grupos de WhatsApp, la Policía logró identificar al autor. R.L, que ya estaba bajo investigación por otros hechos, fue interceptado cuando ingresaba a su vivienda con los objetos robados aún en su poder.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal también le atribuyó un episodio ocurrido el 29 de julio, cuando fue visto vistiendo ropa y llevando una mochila sustraídas de una vivienda cuatro días antes. Por este hecho, se lo acusó de encubrimiento en calidad de autor, ya que no participó directamente del hurto pero utilizó las pertenencias robadas.

El juez de garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos presentada por el asistente letrado Federico Gayós y dispuso medidas cautelares poco comunes. R.L no podrá ingresar a Villa La Angostura durante los próximos dos meses, salvo que obtenga autorización expresa y deberá presentarse una vez por semana en una comisaría de Bariloche, ciudad en la que reside. Además tiene 48 horas para abandonar la localidad, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la investigación y prevenir nuevos incidentes.

Estas medidas reflejan la preocupación de la Justicia por la reincidencia y la necesidad de proteger a la comunidad mientras se esclarecen los hechos.

La detención y acusación del acusado generaron repercusión en la localidad, no solo por tratarse de un robo común, sino porque la víctima es un exjugador de Boca Juniors, figura reconocida nacional e internacionalmente.

El caso también puso de relieve la efectividad del trabajo policial y la importancia de la colaboración vecinal, ya que la viralización del video permitió identificar y detener rápidamente al autor, evitando que se fugara o continuara cometiendo delitos.

R.L ahora enfrenta dos cargos: robo en calidad de autor por lo sustraído a Serna y encubrimiento por el uso de ropa robada de otra vivienda. La investigación continuará durante los próximos meses, y las medidas cautelares buscarán garantizar la seguridad de la comunidad y la correcta administración de justicia.