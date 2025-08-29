Anularon la prisión domiciliaria de la mujer que acuchilló y mató a su esposo

La esposa del hombre que fue acuchillado en Senillosa y reconoció ser autora del hecho ya no deberá cumplir prisión domiciliaria, porque un tribunal de revisión revocó la decisión.

Consideraron que la misma era “carente de toda perspectiva de género” y que no "existían riesgos procesales que justificaran esas medidas cautelares”.

Los integrantes de ese cuerpo (las juezas Carina Álvarez, Carolina García y Natalia Pelosso) también descartaron el “peligro de fuga o de influencia sobre testigos”. E instaron a la defensa a trabajar en una teoría alternativa a la de “homicidio agravado por el vínculo”, porque el fiscal del caso Andrés Azar reconoció que podría tratarse de un caso de “legítima defensa”, aunque aclaró que “eso será objeto de análisis posterior”, ya que por el momento solo se cuenta con la versión de la imputada.

Sangrienta confesión

Con respecto a eso, lo que confesó la mujer (luego de haber negado su autoría) es que mató a su pareja, aunque sin ánimo de quitarle la vida. Dijo que fue para defenderse, porque él intentó golpearla y tenía un historial de violencia doméstica.

Sin embargo en la provincia no figuran ninguna de esas presentaciones, qué, según la mujer, fueron realizadas en Buenos Aires, porque ellos se mudaron hace poco. Por este dato el juez (en la audiencia que se realizó antes de dar por tierra con esas medidas) pidió que se declare la “antijuricidad de la conducta” y, en esa línea, que se la exima de responsabilidad penal.

Pese a eso la representante de la fiscalía consideró que ese planteo “era prematuro” y que “la verificación o refutación (de esas denuncias por violencia de género) serán parte de la investigación”. Por eso decidió mantener la acusación. Ahora, mientras esos datos se chequean, podrá esperar libre el desarrollo del proceso.

¿Cómo ocurrió todo?

Según lo que la Justicia pudo reconstruir la pareja mantuvo una discusión en el living de la vivienda que compartían. En ese contexto, la ahora imputada habría “tomado un cuchillo de grandes dimensiones, con el que habría arremetido contra el pecho de la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Luego ambos salieron hacia el patio delantero de la vivienda y, minutos después, la víctima cayó sobre la vía pública. Vecinos lo auxiliaron y personal de salud lo trasladó de urgencia al hospital regional, aunque falleció en el trayecto. Murió a causa de un shock hipovolémico producto de una herida punzocortante”.

El homicidio ocurrió el 19 de agosto, entre las 21.20 y las 21.40. Se presume que el episodio se dio cuando los tres hijos de la pareja (menores de 4 años) estaban en la casa.

Debido a esto en la audiencia también se resolvió la situación de los niños, que quedarán a resguardo de una familia vecina y deberán tener contacto cotidiano con su madre en un contexto de supervisión, a cargo de distintos organismos del Estado.