Juana Repetto confirmó su embarazo a 5 meses de separarse: ¿quién es el padre?

Cuando parecía que el 2025 quedaría marcado en su vida por una fuerte ruptura, Juana Repetto volvió a sacudir a los medios con una noticia inesperada: está embarazada nuevamente. La actriz eligió sus redes sociales para compartirlo y, de inmediato, las miradas apuntaron hacia un mismo interrogante: ¿quién es el padre de este bebé?

Vale recordar que, hace apenas 5 meses, la relación de Juana Repetto con Sebastián Graviotto llegó a su fin en medio de una tensa situación que incluyó reproches cruzados. Lo que en un principio parecía un proyecto sólido —con sueños de convivencia y la crianza de sus hijos— terminó desmoronándose en cuestión de semanas, dejando a la influencer en el centro de la escena mediática.

La noticia de su embarazo no tardó en generar repercusión. Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show (eltrece), hacía tiempo que circulaba la versión y que ella misma había intentado comunicarse con la actriz para corroborarla. Sin embargo, ella eligió el silencio hasta que decidió oficializarlo con una publicación en Instagram, donde confirmó que estaba en la dulce espera de su tercer hijo.

Lo cierto es que la intriga por el nombre del padre se instaló de inmediato. La periodista explicó en el ciclo televisivo: “Juana está embarazada de su ex, Sebastián Graviotto. Para que él no estaba bien en el ámbito laboral, y, en una de las visitas, renace el amor”, revelación que sorprendió incluso a sus propios compañeros de programa.

La panelista agregó un detalle más, ya que se refirió al sexo del bebé de Juana Repetto: se trataría de un varón, algo que terminó de encender el debate en el estudio y en las redes sociales. Sin embargo, pese a esta noticia, quedó claro que los protagonistas no retomaron la relación y que la separación sigue firme. Entre los usuarios, algunos celebraron la llegada de un nuevo integrante a la familia, mientras otros especularon con un posible acercamiento entre ellos.

Por lo pronto, Juana Repetto eligió mantener bajo perfil y limitarse a compartir la alegría de su embarazo, sin dar más precisiones sobre su vínculo con Sebastián Graviotto. El deportista, en tanto, mostró en sus redes que se encuentra de viaje y tampoco hizo declaraciones al respecto. El tiempo dirá si este nuevo capítulo en sus vidas abre la puerta a una reconciliación o si solo se trata de un emotivo punto en común dentro de caminos separados.