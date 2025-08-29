Avanza la repavimentación de la ruta 46 en el corredor del Pehuén

La repavimentación de la ruta provincial 46 comenzó a principios de agosto y en tan solo un mes ya muestra avances significativos. Esta intervención es considerada estratégica para la conectividad, ya que beneficia directamente a las localidades de Zapala, Las Coloradas y Aluminé, además de facilitar el acceso al Parque Nacional Laguna Blanca.

El proyecto forma parte del corredor vial del Pehuén, clave para el desarrollo regional. Según detalló el gobernador Rolando Figueroa, esta obra se suma a la pavimentación de la ruta 23, con el objetivo de fortalecer el circuito binacional y garantizar un tránsito seguro hacia Aluminé y Villa Pehuenia-Moquehue.

De acuerdo con información de Vialidad Neuquén, ya se completaron más de 6 kilómetros de bacheo, junto con trabajos de sellado de fisuras. Estas tareas resultan fundamentales para preparar la superficie y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento, optimizando así las condiciones de circulación en el corredor.

En paralelo, se colocaron 4.500 toneladas de concreto asfáltico, lo que equivale a la finalización de 5 kilómetros lineales de carpeta. Este avance marca un paso clave en la ejecución de la obra vial, que busca garantizar mayor seguridad y dinamizar la movilidad en la región.

La iniciativa se desarrolla mediante la articulación público-privada, con la participación de Vialidad Neuquén, la empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) –que aportó fondos para la compra de asfalto– y la Fiduciaria Neuquina, que estuvo a cargo de la contratación de los trabajos. Esta modalidad permitió acelerar la puesta en marchadel proyecto.