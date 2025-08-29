Las Coloradas avanza con viviendas, banco y un Paseo Costero

El gobernador Rolando Figueroa encabezó una jornada de inauguraciones y anuncios en Las Coloradas, donde cinco familias recibieron sus viviendas y se habilitó una nueva oficina del Banco Provincia del Neuquén (BPN). La visita también incluyó la firma de convenios para la construcción de un Paseo Costero, un espigón en el río Catan Lil y una vivienda adicional.

Las viviendas entregadas fueron construidas con paneles de madera de la Corporación Forestal Neuquina (Corfone) y demandaron una inversión superior a 267 millones de pesos. Cada unidad de 54 metros cuadrados cuenta con estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios, mejorando la calidad de vida de las familias beneficiadas.

En paralelo, Figueroa inauguró la nueva oficina del BPN en la localidad, ubicada en el Salón de Usos Múltiples. El mandatario destacó que este servicio será atendido por una vecina del lugar, asegurando un banco presente al alcance de los pobladores. “Mientras otros se retiran, nosotros estamos sumando presencia en cada rincón de la provincia”, remarcó.

Durante el acto, el gobernador anunció que en las próximas semanas se adjudicará la obra del Centro Deportivo y Comunitario, un gimnasio de más de 1.200 metros cuadrados con una inversión cercana a 4.000 millones de pesos. La secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi, también puso en valor la primera etapa del Paseo Costero, que contempla 800 metros iniciales con un presupuesto estimado de 248 millones de pesos.

Otro de los convenios firmados fue para la construcción de un espigón en el río Catan Lil, con un aporte no reintegrable de 8,7 millones de pesos destinado a embalsar agua y mejorar el aprovechamiento del recurso. Además, se rubricó un acuerdo para levantar una vivienda de dos dormitorios bajo la modalidad de obra delegada, con una inversión superior a 45 millones de pesos.

El intendente Lucrecio Varela valoró el acompañamiento del gobierno provincial y señaló que estas acciones representan “un orgullo y una alegría personal”. Por su parte, Figueroa subrayó la importancia de planificar el crecimiento de la comunidad y afirmó que el diálogo entre el municipio, la provincia y los vecinos es clave para garantizar el desarrollo local y dejar obras que trasciendan a las futuras generaciones.