Sorpresa total: quién es el familiar de Wanda Nara que aceptó ser parte de Masterchef

La noticia sorprendió a todos: Maxi López podría convertirse en una de las caras más llamativas de la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Lo inesperado es que, detrás de esta jugada televisiva, estaría nada menos que Wanda Nara, quien lo habría convencido de aceptar el desafío en plena etapa de grabaciones para Telefe.

Mientras Wanda Nara sigue instalada en México trabajando en la segunda temporada de Love is Blind para Netflix, en Argentina el canal de las pelotitas mueve fichas para garantizar un casting explosivo. Y en esa estrategia, la figura de Maxi, su primer exmarido y padre de sus tres hijos varones, aparece como un acierto que promete captar la atención del público.

El encargado de revelar la bomba fue Santiago Riva Roy en El ejército de la mañana (Bondi). Primero lo insinuó de manera enigmática y después lo confirmó: “Maxi López va a MasterChef, Wanda lo terminó de convencer y en estos días está Nicolás Payarola analizando el tema de los montos, los detalles de cómo va a ser”.

La reacción puertas adentro no tardó en llegar. Según contó el periodista, en Telefe no querían que la noticia se filtrara todavía, aunque celebraron el acuerdo. “Están muy emocionados”, agregó. Lo cierto es que el arribo del exfutbolista estaría previsto para fines de septiembre, cuando comenzarían oficialmente las grabaciones en Buenos Aires.

Este movimiento genera también un condimento extra: el vínculo atravesado por tensiones con Mauro Icardi. López denunció al delantero por supuestos episodios de violencia contra uno de sus hijos, y el tema aún resuena en los medios. De este modo, su participación no solo suma figura deportiva, sino también un trasfondo de alto voltaje.

El presente de Maxi López en Europa, donde vive con su pareja Daniela Christiansson y espera un nuevo hijo, no le impidió aceptar la propuesta. El exjugador ya prepara su viaje para sumarse al reality, en lo que significará también un reencuentro con la escena televisiva argentina, donde su nombre siempre estuvo rodeado de polémicas.

Aunque hoy la relación entre Wanda Nara y Maxi López parece más estable, no siempre fue así. Tras su separación, la rubia lo acusó de incumplir con la manutención de sus hijos y hasta de haber ejercido violencia contra ella. Que sea ella misma quien ahora lo acerque a un proyecto suyo es, cuanto menos, un nuevo capítulo inesperado en una historia cargada de idas y vueltas.