Domingo 31 de Agosto, Neuquén, Argentina
ESTE DOMINGO

La tormenta de Santa Rosa golpea a varias provincias con lluvias y granizo

El temporal provocó inundaciones, caída de árboles y granizo en varias provincias. En Mendoza hubo más de 100 evacuados y en Buenos Aires se esperan lluvias de hasta 100 milímetros.

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 10:51
La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó al país y ya provocó complicaciones en distintos puntos de Argentina.

En el norte de Buenos Aires, varias zonas quedaron anegadas y se espera que las precipitaciones superen los 100 milímetros en las próximas horas. En la Ciudad, en tanto, se prevén lluvias intermitentes hasta el lunes por la mañana.

En Mendoza, el temporal dejó más de 100 evacuados, además de árboles caídos, caída de granizo y ráfagas de viento que afectaron a diferentes localidades. Desde Defensa Civil confirmaron la asistencia a familias damnificadas.

La provincia de Catamarca también registró granizo y daños en viviendas, mientras que San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán sufrieron consecuencias similares.

Durante la madrugada, el noroeste bonaerense concentró la mayor intensidad del fenómeno, con ráfagas de 50 a 70 km/h.

