La tormenta de Santa Rosa golpea a varias provincias con lluvias y granizo

La tradicional tormenta de Santa Rosa llegó al país y ya provocó complicaciones en distintos puntos de Argentina.

En el norte de Buenos Aires, varias zonas quedaron anegadas y se espera que las precipitaciones superen los 100 milímetros en las próximas horas. En la Ciudad, en tanto, se prevén lluvias intermitentes hasta el lunes por la mañana.

En Mendoza, el temporal dejó más de 100 evacuados, además de árboles caídos, caída de granizo y ráfagas de viento que afectaron a diferentes localidades. Desde Defensa Civil confirmaron la asistencia a familias damnificadas.

La provincia de Catamarca también registró granizo y daños en viviendas, mientras que San Luis, San Juan, Córdoba y Tucumán sufrieron consecuencias similares.

Durante la madrugada, el noroeste bonaerense concentró la mayor intensidad del fenómeno, con ráfagas de 50 a 70 km/h.