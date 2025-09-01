Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto 2025 el miércoles 10 de septiembre, según el calendario oficial de publicaciones. En julio, la inflación mensual fue de 1,9%, con una acumulada de 17,3% en lo que va de 2025 y una variación interanual del 36,6%.
Para agosto, las consultoras privadas proyectan un rango similar, cercano a 2%.
Cómo evolucionó la inflación en 2025
Durante el primer semestre, el IPC mostró una tendencia descendente, aunque con picos en marzo y abril.
El IPC mensual de los primeros siete meses del año fue:
-
Enero 2025: 2,2%
-
Febrero 2025: 2,4%
-
Marzo 2025: 3,7%
-
Abril 2025: 2,8%
-
Mayo 2025: 1,5%
-
Junio 2025: 1,6%
-
Julio 2025: 1,9%
La variación interanual registró la siguiente evolución:
-
Enero 2025: 84,5%
-
Febrero 2025: 66,9%
-
Marzo 2025: 55,9%
-
Abril 2025: 47,3%
-
Mayo 2025: 43,5%
-
Junio 2025: 39,4%
-
Julio 2025: 36,6%
Cuándo se conocerán los próximos datos de inflación
El INDEC confirmó el cronograma de difusión del IPC para lo que resta de 2025:
-
Septiembre 2025: martes 14 de octubre
-
Octubre 2025: miércoles 12 de noviembre
-
Noviembre 2025: jueves 11 de diciembre