Inflación: cuándo el INDEC dará a conocer el IPC de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto 2025 el miércoles 10 de septiembre, según el calendario oficial de publicaciones. En julio, la inflación mensual fue de 1,9%, con una acumulada de 17,3% en lo que va de 2025 y una variación interanual del 36,6%.

Para agosto, las consultoras privadas proyectan un rango similar, cercano a 2%.

Cómo evolucionó la inflación en 2025

Durante el primer semestre, el IPC mostró una tendencia descendente, aunque con picos en marzo y abril.

El IPC mensual de los primeros siete meses del año fue:

Enero 2025: 2,2%

Febrero 2025: 2,4%

Marzo 2025: 3,7%

Abril 2025: 2,8%

Mayo 2025: 1,5%

Junio 2025: 1,6%

Julio 2025: 1,9%

La variación interanual registró la siguiente evolución:

Enero 2025: 84,5%

Febrero 2025: 66,9%

Marzo 2025: 55,9%

Abril 2025: 47,3%

Mayo 2025: 43,5%

Junio 2025: 39,4%

Julio 2025: 36,6%

Cuándo se conocerán los próximos datos de inflación

El INDEC confirmó el cronograma de difusión del IPC para lo que resta de 2025: