Jueves 16 de Octubre, Neuquén, Argentina
Sierra Grande

El pueblo rionegrino en el que vanza el VMOS pone a disposición 60 lotes con servicios básicos

Mientras el avance del VMOS abre nuevas oportunidades laborales y productivas, el Gobierno de Río Negro lanza una convocatoria para familias que buscan construir su hogar en una localidad que no deja de transformarse.

Por Fabian Rossi
Jueves, 16 de octubre de 2025 a las 20:12
La inscripción para los 60 lotes se realizará en el CIC de Sierra Grande, del 21 al 23 de octubre.

Desde el martes 21 hasta el jueves 23 de octubre, las y los vecinos de Sierra Grande podrán inscribirse para participar del sorteo de 60 lotes con servicios que pone a disposición el Gobierno de Río Negro. El operativo se realizará en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Canchas Calvo y Amancay, y estará abierto en distintos horarios para facilitar la participación.

Los terrenos, pertenecientes al predio de Hiparsa, contarán con energía eléctrica, agua potable y alumbrado público, con una inversión provincial superior a $244 millones. El programa Río Negro Suelo Urbano, impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) junto al Municipio, tiene como objetivo garantizar el acceso a tierras con infraestructura para familias que buscan proyectar su hogar en la localidad.

Para inscribirse, se deben cumplir una serie de requisitos: residir al menos cinco años en Sierra Grande, no poseer otros inmuebles, acreditar ingresos entre 1 y 10 salarios mínimos y no tener antecedentes vinculados a usurpaciones de tierras públicas.

La apertura de esta inscripción llega en un momento clave para Sierra Grande, que se prepara para acompañar el crecimiento industrial y energético derivado del avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Este megaproyecto conectará los yacimientos neuquinos con Punta Colorada, muy cerca de la localidad, y ya abrió convocatorias para puestos estratégicos en la provincia: ingenieros en sistemas de control, jefes de operaciones y gerentes portuarios, entre otros cargos.

La sinergia entre el desarrollo urbano y el impulso energético refuerza la idea de un nuevo eje de crecimiento para Río Negro, donde la planificación, la inversión y la generación de empleo se combinan para fortalecer el arraigo local. Con infraestructura básica, oportunidades laborales y una visión a largo plazo, Sierra Grande se posiciona como uno de los pueblos rionegrinos con mayor proyección en el corto y mediano plazo.

