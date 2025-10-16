El pueblo rionegrino en el que vanza el VMOS pone a disposición 60 lotes con servicios básicos

Desde el martes 21 hasta el jueves 23 de octubre, las y los vecinos de Sierra Grande podrán inscribirse para participar del sorteo de 60 lotes con servicios que pone a disposición el Gobierno de Río Negro. El operativo se realizará en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Canchas Calvo y Amancay, y estará abierto en distintos horarios para facilitar la participación.

Los terrenos, pertenecientes al predio de Hiparsa, contarán con energía eléctrica, agua potable y alumbrado público, con una inversión provincial superior a $244 millones. El programa Río Negro Suelo Urbano, impulsado por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) junto al Municipio, tiene como objetivo garantizar el acceso a tierras con infraestructura para familias que buscan proyectar su hogar en la localidad.

Para inscribirse, se deben cumplir una serie de requisitos: residir al menos cinco años en Sierra Grande, no poseer otros inmuebles, acreditar ingresos entre 1 y 10 salarios mínimos y no tener antecedentes vinculados a usurpaciones de tierras públicas.

La apertura de esta inscripción llega en un momento clave para Sierra Grande, que se prepara para acompañar el crecimiento industrial y energético derivado del avance del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Este megaproyecto conectará los yacimientos neuquinos con Punta Colorada, muy cerca de la localidad, y ya abrió convocatorias para puestos estratégicos en la provincia: ingenieros en sistemas de control, jefes de operaciones y gerentes portuarios, entre otros cargos.

La sinergia entre el desarrollo urbano y el impulso energético refuerza la idea de un nuevo eje de crecimiento para Río Negro, donde la planificación, la inversión y la generación de empleo se combinan para fortalecer el arraigo local. Con infraestructura básica, oportunidades laborales y una visión a largo plazo, Sierra Grande se posiciona como uno de los pueblos rionegrinos con mayor proyección en el corto y mediano plazo.