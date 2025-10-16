Ordenan un nuevo juicio por el abuso sexual de una adolescente en Zapala

El Tribunal de Impugnación ordenó realizar un nuevo juicio contra un hombre que fue condenado por abuso sexual simple y agravado, pero absuelto por los hechos más graves de abuso con acceso carnal por los que lo había acusado la fiscalía.

Las juezas Liliana Deiub y Florencia Martini, y el juez Andrés Repetto, decidieron por unanimidad hacer lugar al planteo del asistente letrado Eduardo Dedominichi. De esta forma, declararon la nulidad parcial de la sentencia dictada en junio.

Este tribunal advirtió que la sentencia del juicio había consignado erróneamente el lugar en el que ocurrió uno de los hechos, lo que derivó en un razonamiento basado en una “premisa fáctica falsa”. “Debe concluirse que la sentencia impugnada no efectuó una valoración razonable de la prueba producida, lo que la convierte en arbitraria; razón por la cual merece ser descalificada como un acto jurisdiccional válido”, señalaron las juezas y el juez.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público Fiscal, los abusos ocurrieron entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 en distintos domicilios de Zapala, en forma reiterada mientras la víctima dormía y también en otros momentos donde la intimidaba para que guardara silencio.

El primer tribunal de juicio, integrado por los jueces Diego Fernando Chavarría Ruiz, Juan Pablo Balderrama y Eduardo Daniel Egea, declaró a sujeto responsable por abuso sexual simple y agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años, en la modalidad continuada, pero lo absolvió por el delito de abuso sexual con acceso carnal, al considerar que existían dudas respecto de ese hecho.

Con la nulidad parcial del fallo declarada por el Tribunal de Impugnación, se dispuso el reenvío de la causa para la realización de un nuevo juicio exclusivamente por el hecho de abuso sexual con acceso carnal.