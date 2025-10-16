En la ciudad neuquina de Junín de los Andes decidieron parar la pelota y llamar a la reflexión de todos los actores de la Liga Municipal de fútbol de esa ciudad, alterada por el mal comportamiento de todas las partes en reiteradas fechas de la competencia infanto-juvenil que quedó suspendida.

Con la firma de Florencia Gutiérrez, subsecretaria de Deportes y Recreación, y de Carlos Madueño, secretario de Gobierno y Coordinación se hizo llegar el texto a los referentes de la competencia con el fin de suspender la competencia.

“Esta decisión tomada con profundo pesar, responde al compromiso institucional de repudiar toda forma de violencia y promover espacios deportivos seguros, respetuosos y formativos para quienes participan, especialmente niñas, niños y jóvenes”, reza el comunicado oficial.

Se desconoce si el impasse pondrá ya final al 2025 o existirá la chance de disputar alguna jornada más antes de que se termine el año.

Los sucesos acontecidos han sido diferentes, desde insultos a las autoridades y hasta y hacia los propios protagonistas. Previo a este duro comunicado hubo diferentes pedidos para intentar controlar situaciones de este tipo, pero el comportamiento no cambio y desde el municipio se decidió actuar en consecuencia.

“La suspensión no es el final, sino el inicio de un proceso de reflexión y cambio. Necesitamos que todos los actores se comprometan con una convivencia pacífica”, explicó Madueño.

Vergüenza

La realidad es que este tipo de situaciones de insultos y faltas de respeto desde mayores a menores y viceversa no es algo propio de la competencia de Junín. En este caso, la decisión de las autoridades fue actuar en consecuencia para mejorar el espacio de desarrollo.

Del certamen suspendido participan escuelitas de fútbol y clubes con participantes de diferentes edades y de ambos géneros, los cuales este fin de semana no tendrá actividad programada.