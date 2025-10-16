Proteccionistas advierten sobre el peligro que enfrentan los gatos negros y blancos en octubre

A medida que se acerca Halloween, las protectoras de animales de Argentina lanzaron una fuerte advertencia: durante octubre se debe reforzar la protección de los gatos negros y blancos, dos tipos de felinos que corren mayor riesgo en esta época del año.

Las organizaciones explican que, con la proximidad del 31 de octubre, aumenta la demanda de adopciones de estos animales, pero no siempre por motivos nobles. “Algunas personas los buscan para rituales, supersticiones o incluso sacrificios”, alertaron desde distintas agrupaciones.

Por esta razón, muchas protectoras han decidido suspender temporalmente las adopciones de gatos —e incluso de perros— con pelaje negro o blanco, hasta que finalice el mes, con el fin de prevenir posibles casos de maltrato o crueldad.

Desde la agrupación Comodoro Animal reiteraron el mensaje con firmeza: “En octubre, no des en adopción animales negros y blancos”. Y agregaron en sus redes sociales: “Cada año, estos animales aparecen mutilados, fracturados o con signos de tortura. Lamentablemente, aún hay personas que los usan como ‘adorno’ para Halloween o en prácticas rituales”.

Con un tono contundente, las proteccionistas remarcan que “los animales no son objetos” y que merecen el mismo respeto y cuidado que cualquier otro ser vivo. “Un gato o perro negro es un compañero, con tanto derecho a ser amado y protegido como cualquier otro. Si pensás en adoptar, que sea con responsabilidad, amor y compromiso de por vida”, concluyeron.

La campaña busca generar conciencia y prevención, invitando a la comunidad a mantenerse alerta, denunciar situaciones sospechosas y recordar que la empatía también salva vidas.