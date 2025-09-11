Milei enfrenta la presión del Congreso por sus vetos a leyes clave

Las recientes decisiones del presidente, Javier Milei, están generando una reacción unificada de distintos sectores opositores en el Congreso, que buscan frenar los vetos presidenciales a dos leyes aprobadas por amplias mayorías: el financiamiento a las universidades públicas y al Hospital Garrahan. Diputados y senadores ya planifican sesiones especiales para los próximos miércoles y jueves con el objetivo de rechazar estas medidas.

La ofensiva parlamentaria ocurre mientras el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, intenta reconstruir el diálogo con gobernadores que habían respaldado estas iniciativas. Además, se evalúa sumar al temario el rechazo al próximo veto presidencial sobre la ley que modifica el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias.

Este jueves, los bloques opositores se reunirán para presentar una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, solicitando una sesión especial para el miércoles 17 de septiembre a las 12 horas, en la que se tratarán los vetos presidenciales. La estrategia está siendo impulsada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR, con legisladores como Julio Cobos, Natalia Sarapura, Karina Banfi, Gabriela Brower de Koning y Fabio Quetglas. También podrían sumarse miembros del PRO, fuerzas provinciales y exoficialistas del bloque Coherencia, como Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

Si logran reunir los dos tercios de los legisladores presentes, podrán rechazar ambos vetos sin escalas. Mientras tanto, La Libertad Avanza buscará sostenerlos con al menos un tercio de los votos, aunque previamente enfrentó dificultades para alcanzar ese número con el veto a la ley de emergencia en discapacidad. Según Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, y Martín Menem, cuentan con los 37 diputados del bloque y exploran nuevas adhesiones entre aliados del PRO, algunos radicales, legisladores del MID y fuerzas provinciales.

En el Senado, se prepara una sesión especial para el jueves 18, centrada en el posible rechazo al veto sobre la ley que modifica la distribución de los ATN, una iniciativa apoyada por gobernadores y aprobada por más de dos tercios del Congreso. Si Diputados avanza con el rechazo a los vetos relacionados con educación y salud, el Senado deberá esperar a que Menem gire los textos a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas) cuestionó la postura oficial: “El Presidente insiste con el veto, afirmando que cuida la macroeconomía. Pero esa protección tiene un costo muy alto: desfinancia a las universidades públicas y la ciencia, desprotege la salud y la discapacidad, hipotecando el futuro social y productivo de nuestra Argentina. El Gobierno Nacional insiste en el enfrentamiento, sin gestionar ni dar respuestas”.

En la misma línea, el exgobernador Juan Schiaretti, quien este viernes participará en un encuentro con mandatarios en Río Cuarto para analizar la agenda parlamentaria, remarcó: “La universidad pública argentina es un motor de movilidad social, de progreso y desarrollo científico. Desfinanciarla es cerrar la puerta al esfuerzo de millones de familias. No se trata de ideología, sino de sentido común y respeto por lo que somos como Nación. Vetar la ley que garantiza su financiamiento es darle la espalda a la sociedad y al futuro de la Argentina”.

Desde el radicalismo, el senador Maximiliano Abad también criticó la decisión del Ejecutivo: “El Gobierno persiste en un error que daña las bases del desarrollo argentino. No se puede seguir ajustando sobre la educación. La educación pública de calidad no es un gasto, es una inversión estratégica. El veto desconoce un reclamo genuino de la sociedad y atenta contra un derecho fundamental”. Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) ironizó en redes sociales: “Primera gran medida de la mesa de madera que reemplaza al triángulo de hierro. No entendieron nada”.

Desde el Frente de Izquierda, los diputados Mercedes de Mendieta y Christian Castillo convocaron a movilizarse frente al Congreso: “Seamos cientos de miles en las calles cuando se trate en el Congreso. A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”, señaló Castillo. La FUBA también llamó a la comunidad universitaria a concentrarse ese día frente al Congreso.