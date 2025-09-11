Milei en la mira: revisarán los mensajes de empresarios vinculados a la causa Libra

El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación en la causa Libra, instruyó al Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a recopilar información de los celulares de los empresarios Mauricio Novelli y Sergio Morales. El objetivo es determinar si existieron intercambios de mensajes o llamadas con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei. Además, se busca esclarecer posibles comunicaciones con otros implicados en la causa: Hayden Mark Davis, representante de “Kelsier Ventures”; Julian Peh, vinculado a “Kip Protocol”; Manuel Terrones Godoy, socio de “Tech Forum Argentina”; y Bartosz Lipinski, de “Cube Exchange”.

El fiscal solicitó que se compilen todas las conversaciones de Novelli y Morales con los acusados y terceros en las que se mencionara a “Tech Forum Argentina”. La revisión no se limitará a WhatsApp, sino que también abarcará Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn y cualquier otra plataforma de mensajería disponible. Según el documento judicial, “se encomienda al Cuerpo de Investigadores de la DATIP de la PGN que, mediante herramientas informáticas pertinentes, compulse la información obtenida e identifique los contenidos relevantes”.

Entre los archivos que deberán extraer los peritos figuran aquellos que contengan palabras clave como “cripto”, “crypto”, “criptomoneda”, “token”, “memecoin”, “libra”, “$libra”, “insider”, “sniper”, “rug pull”, “pump and dump”, así como nombres vinculados a los acusados y a Milei, incluyendo “hayden”, “gideon”, “thomas”, “davis”, “kelsier”, “julian peh”, “kip protocol”, “bartosz lipinski”, “cube”, “presidente”, “javier milei”, “karina milei”, “hermana”, “gobierno”, “olivos”, “casa rosada”, “memorándum”, “borrador”, “contrato”, “asesor”, “comisión”, “vivalalibertad” y “vivalalibertadproject”.

Asimismo, Taiano ordenó un informe sobre geolocalización en fechas específicas, para precisar los movimientos de los involucrados. La extracción de información se realizará sobre tres teléfonos celulares, una computadora, una PC y un pendrive incautados durante los allanamientos de marzo. También se deben recopilar todas las comunicaciones de Novelli con su madre y su hermana que aludan al lanzamiento del token $LIBRA o a movimientos financieros. Por último, se deberán rescatar imágenes que documenten encuentros con Milei en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

En su planteo, el fiscal señaló que la investigación apunta a desentrañar una compleja red de transacciones en criptomonedas que podrían haber implicado “pagos indirectos a funcionarios públicos vinculados a la concreción de los hechos”. Taiano remarcó que se trata de un caso de alta complejidad, con numerosos imputados relacionados mediante vínculos informales y actividades en el extranjero. Además, advirtió que los fondos detectados en USDT podrían ser convertidos a otras monedas sin autoridad central, lo que podría dificultar su aseguramiento.

El objetivo de la pesquisa es reconstruir el contexto temporal, los modos y los lugares relacionados con la creación y el lanzamiento de Libra, la criptomoneda promovida por Milei en sus redes sociales el 14 de febrero.