Jueves 11 de Septiembre, Neuquén, Argentina
TRAS EL TRIUNFO

Kicillof desafió a Milei: “El pueblo ya le dijo que no a la motosierra”

El gobernador bonaerense celebró el resultado electoral y aseguró que la ciudadanía rechazó las políticas de ajuste del Presidente. También cuestionó los vetos al financiamiento universitario y al hospital Garrahan, y pidió a Milei que “escuche el mensaje del pueblo”.

Por Redacción

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 17:35
El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió este jueves que el presidente Javier Milei “todavía no escuchó el fuerte rechazo que le dio el pueblo bonaerense en las urnas” el 7 de septiembre, al cuestionar el veto a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia del Hospital Garrahan.

“Acabamos de ganar una elección de manera contundente y acá estamos, haciendo lo mismo que hicimos durante años: recorriendo, trabajando y llevando soluciones a la gente que hoy está sufriendo las políticas del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof en General Paz.

El gobernador recordó además:

“El domingo el pueblo bonaerense le dijo que no a la motosierra, que no al maltrato a las personas con discapacidad, que no a la represión a los jubilados y que no al desfinanciamiento de la educación y la salud”.

El acto se realizó con motivo de la inauguración de la Casa de la Provincia en General Paz, donde además se firmaron convenios para viviendas y obras de pavimento.

En el encuentro participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Juan Manuel Álvarez.

