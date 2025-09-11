¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 11 de Septiembre, Neuquén, Argentina
ESTE JUEVES

Milei vetó la ley de ATN, respaldada por los gobernadores

El Ejecutivo rechazó la norma que disponía un reparto automático de los fondos, impulsada por los gobernadores y sancionada el 20 de agosto.

Por Redacción

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 22:06
El Poder Ejecutivo argumentó que los aportes no pueden equipararse a la coparticipación y son clave para responder a crisis sanitarias, climáticas y económicas.

El Poder Ejecutivo oficializó este jueves el veto a la ley que modificaba la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma que había sido sancionada el 20 de agosto por impulso de los gobernadores y que buscaba equiparar su reparto al esquema de la coparticipación federal.

La medida fue comunicada con la devolución del texto al Senado, cámara de origen del proyecto, y se fundamentó en que los ATN no tienen la misma naturaleza que los fondos coparticipables.

En los considerandos, el Ejecutivo señaló que los ATN “constituyen un instrumento extraordinario y de aplicación discrecional del Poder Ejecutivo Nacional, en su rol de administrador general del país según el artículo 99 inciso 1 de la Constitución”. Para el Gobierno, se trata de un fondo complementario destinado a sostener el equilibrio federal frente a emergencias, y no de un mecanismo de reparto automático.

El comunicado oficial destacó que el fondo resulta “imprescindible” porque permite asistir a las provincias ante contingencias imprevistas, algo que no podría resolverse mediante un sistema rígido de distribución. Como ejemplo, se mencionaron las transferencias realizadas durante la pandemia de Covid-19 y las partidas destinadas en 2024 y 2025 a mitigar crisis hídricas, económicas, climáticas y alimentarias.

El proyecto vetado (Ley Nº 27.794) proponía que los ATN se redistribuyeran “en forma diaria y automática” bajo las mismas reglas de la coparticipación, además de integrarse formalmente a la masa coparticipable, lo que hubiera reducido la discrecionalidad del Ejecutivo.

Con este veto, Milei se alineó en defensa de la administración centralizada de los fondos, en contraste con la demanda de los gobernadores que buscaban mayor previsibilidad y reparto equitativo de los recursos.

