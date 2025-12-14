Esta madrugada, cerca de las 4, se detectó un choque en el sector de las calles Cuba y 25 de Mayo, en la localidad de Centenario. Un joven de 33 años, domiciliado en Neuquén, había chocado a un auto estacionado.

El joven iba a bordo de un auto Volkswagen Gol Trend hacia el norte y, tras perder el control, chocó contra la parte trasera y el lateral izquierdo de un Ford Escort estacionado.

El conductor del auto no tuvo lesiones y al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera. Cuando procedieron a realizarle el test de alcoholemia el resultado fue de 2,05 g/l, siendo uno de los valores más altos detectados en los últimos meses en la zona.

Debido a la alcoholemia positiva, las autoridades procedieron a retenerle la licencia y labrarle un acta contravencional que fue remitida al Tribunal de Faltas.

El padre del hombre que protagonizó el siniestro debió hacerse presente para retirarlo y el joven deberá pagar la multa correspondiente por conducir alcoholizado, incumpliendo la ley de Alcohol Cero.