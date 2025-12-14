¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 14 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Un joven alcoholizado en Centenario chocó contra un auto estacionado: cuánto le dio el test

El responsable es un joven neuquino que tenía un alto valor de alcohol en sangre, por lo cual le retuvieron su licencia tras el choque.

Por Redacción

Domingo, 14 de diciembre de 2025 a las 10:48
El auto que chocó y el auto chocado. Foto: Centenario Digital.

Esta madrugada, cerca de las 4, se detectó un choque en el sector de las calles Cuba y 25 de Mayo, en la localidad de Centenario. Un joven de 33 años, domiciliado en Neuquén, había chocado a un auto estacionado.

El joven iba a bordo de un auto Volkswagen Gol Trend hacia el norte y, tras perder el control, chocó contra la parte trasera y el lateral izquierdo de un Ford Escort estacionado.

El conductor del auto no tuvo lesiones y al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría Quinta y de Tránsito Villa Obrera. Cuando procedieron a realizarle el test de alcoholemia el resultado fue de 2,05 g/l, siendo uno de los valores más altos detectados en los últimos meses en la zona.

Debido a la alcoholemia positiva, las autoridades procedieron a retenerle la licencia y labrarle un acta contravencional que fue remitida al Tribunal de Faltas.

El padre del hombre que protagonizó el siniestro debió hacerse presente para retirarlo y el joven deberá pagar la multa correspondiente por conducir alcoholizado, incumpliendo la ley de Alcohol Cero.

 

